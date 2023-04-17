Жителю Пензенской области грозят 2 года колонии за ложь про угон

17.04.2023 | 16:30

20-летнего жителя села Красная Горка в Колышлейском районе будут судить за заведомо ложный донос. Он придумал угон собственного автомобиля.

Вечером 9 января молодой человек на своем ВАЗ-21099 приехал к дому на ул. Мало-Садовой, чтобы увидеться с друзьями. Через некоторое время его приятелю позвонила девушка с просьбой встретить ее.

Хозяин машины решил проявить щедрость и предложил взять его машину. При этом он знал, что у друга нет водительских прав.

Последствия были предсказуемы: молодой человек попал в ДТП. Он повредил чужой автомобиль и скрылся с места аварии.

«Испугавшись привлечения к административной ответственности, хозяин ВАЗ-21099 убедил вернувшегося товарища не рассказывать о добровольной передаче им права управления автомобилем и сообщил в полицию заведомо ложные сведения об угоне, якобы имевшем место за 10 минут до ДТП», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вот только в процессе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машину никто не угонял.

Автовладелец признал вину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.