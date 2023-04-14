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Криминал

Кузнечанин сломал черенок лопаты о лицо обидчика друга

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34-летний житель Кузнецка, ранее дважды судимый за хищения и напавший на человека с черенком от лопаты, на 3,5 года отправится в колонию особого режима.

Преступление было совершено 4 сентября 2022 года на улице Заводской. Кузнечанин около своего дома не менее двух раз ударил 37-летнего знакомого черенком по голове. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Вину нападавший отрицать не стал и рассказал о своих мотивах. Он поругался с потерпевшим, так как тот ранее нанес ножевое ранение его другу. Когда обидчик товарища пришел к дому кузнечанина, он ударил его черенком от лопаты по бедру. Гость убежал, а через 40 минут вернулся, чтобы выяснить отношения. Тогда хозяин дома два раза ударил его черенком по лицу (последний даже переломился пополам).

Приговор Кузнецкого районного суда (3,5 года колонии особого режима) показался нападавшему слишком жестким. Он подал апелляционную жалобу и попросил обратить внимание на противоправное поведение жертвы.

«В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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