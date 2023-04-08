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Криминал

Сходил за хлебом: молодой пензенец украл из камеры хранения продукты

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Для молодого жителя Пензы поход в магазин завершился возбуждением уголовного дела.

27 января 22-летний пензенец решил купить хлеба. Однако на кассе выяснилось, что на его банковской карте нет денег. Расстроенный парень вышел в тамбур магазина и обратил внимание на камеру хранения. У него моментально возник план украсть из ячейки сумку, в которой могут быть продукты.

«Злоумышленник отогнул верхний левый угол дверцы ячейки камеры хранения ручной клади, открыл и похитил из нее пакет с предметами личной гигиены и продуктами питания покупательницы (фруктами, копченым мясом, рыбной нарезкой, фаршированными блинчиками и выпечкой), причинив ей ущерб на сумму более 1,6 тысячи рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Похититель продовольствия скрылся, но через несколько дней его причастность к преступлению была установлена по записям с камер видеонаблюдения.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.

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