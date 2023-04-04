В Пензе спортсменов обвиняют в создании преступной группировки

04.04.2023 | 18:23

В Пензе перед судом предстанут 13 мужчин в возрасте от 24 лет до 51 года. Все - жители областного центра или региона, которых обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем.

Пензенцы занимались мошенничеством, вымогательством, их подозревают в хулиганстве с применением оружия. В некоторых случаях жертвами злоумышленников стали предприниматели.

Согласно версии следователей, во главе преступной группы стоял уроженец одной из республик бывшего СССР (находится в розыске). Он сплотил вокруг себя мужчин, которые занимаются разными видами единоборств, и предложил им разбогатеть, нарушая закон.

Группа действовала с апреля 2016 года по июнь 2022-го. На счету злоумышленников - 11 эпизодов вымогательства и 2 эпизода мошенничества. Общая сумма добытых средств превысила 29 млн рублей.

«Кроме того, в феврале 2021 года 45-летний руководитель преступного сообщества и 38-летний бывший его участник пришли в кафе на улице Ленина в Пензе для встречи с мужчиной, с которым ранее у родственника одного из них произошел конфликт. В ходе общения они произвели в сторону молодого человека выстрелы из травматического пистолета и распылили ему в лицо химически активное вещество из аэрозольного баллончика, используемого в качестве оружия, после чего с места совершения преступления скрылись», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Конец деятельности злоумышленников положили правоохранители. Сейчас расследование уголовного дела, насчитывающего 65 томов, окончено. Его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.