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Криминал

Пензенец пытался вынести из магазина 8 банок кофе и алкоголь

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Алкоголь и восемь банок кофе на общую сумму 7 000 рублей хотел вынести из супермаркета неизвестный мужчина. Сотрудники торгового зала заметили подозрительную личность и остановили злоумышленника на выходе из магазина.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в отдел полиции, где и дал признательные показания. По его словам, до совершения преступления он распивал дома спиртные напитки. Когда они закончились, он захотел продолжить, но денег у него не было. Так он и решил совершить кражу», - сообщила дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Власова.

Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Пензенцу 1987 года рождения грозит до 2 лет лишения свободы.

«Уважаемые граждане, избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия. Если вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию», - призвала Наталья Власова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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