Кузнечанка упала и использовала синяки в войне против соседок

27.03.2023 | 15:18

67-летняя жительница села Комаровка Кузнецкого района оказалась фигурантом дела о ложном доносе.

Пенсионерка долго враждовала с двумя своими соседками, женщинами 56 и 46 лет. Однажды она упала, травмировалась и решила использовать синяки в борьбе против них.

Сельчанка пришла в полицию и сообщила, что соседки вели себя агрессивно и избили ее. Правоохранители начали проверку и установили, что имеют дело с заведомо ложным доносом.

«На вопросы полицейских гражданка не нашла, что ответить, после чего и дала признательные показания», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по региону.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Методы борьбы с недружелюбными соседками могут стоить ей двух лет лишения свободы.