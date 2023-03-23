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Криминал

Пензенец нанес смертельный удар обидчику маленького сына

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В Пензе осудили отца двоих детей, по вине которого погиб мужчина, обидевший ребенка.

Все случилось вечером 29 августа прошлого года во дворе домов № 78 и 80 на улице Долгорукова.

Пензенец отдыхал в квартире после работы, двое его детей гуляли. Примерно в 19:30 он услышал крики сына о помощи и вышел на балкон. Оттуда увидел, как неизвестный мужчина схватил мальчика за шею и потащил в сторону их дома.

Отец выбежал на улицу, где сын рассказал ему, что незнакомый дядя душил его, и показал пальцем на обидчика.

Рассерженный горожанин попытался объяснить взрослому человеку, что трогать чужих детей нехорошо, но тот оказался сильно пьян и ответил набором нецензурных выражений. Стало ясно: диалога не получится.

Осознав бессмысленность слов, пензенец решил втолковать свою позицию с помощью кулака - и ударил обидчика по подбородку. Мужчина не удержался на ногах, упал с высоты бордюра на проезжую часть и ударился головой об асфальт.

Пензенец взял за руки обоих детей и увел домой, не предполагая, что все может закончиться трагедией. Уже из квартиры он услышал, как к месту ссоры приехала скорая помощь. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался.

До возбуждения уголовного дела пензенец написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию преступления. В итоге ему назначили наказание в виде 1 года 10 дней колонии-поселения.

«Также в счет компенсации морального вреда в пользу супруги и двух дочерей потерпевшего взыскано по 700 000 рублей каждой», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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