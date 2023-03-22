В Пензенской области брат приехал хоронить сестру и забил ее сожителя

22.03.2023 | 07:47

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Неверкинского района, забившему сожителя своей сестры после ее смерти.

Женщина скончалась 17 августа 2022 года. На следующий день в село, где она жила, приехал ее брат, чтобы организовать похороны.

В доме сестры он увидел ее пьяного гражданского мужа. Гость, также будучи нетрезвым, разозлился и начал выяснять с ним отношения, а затем избил руками и ногами и ушел.

55-летний сельчанин умер на месте инцидента от травмы головы. Злоумышленника задержали и взяли под стражу. Он признал вину.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.