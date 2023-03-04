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Криминал

Тяга к алкоголю может дорого обойтись пензенцу

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Желание выпить привело пензенца 1968 года рождения сначала в чужое домовладение, затем - в отделение полиции, а теперь отправит на скамью подсудимых. Преступление он совершил в селе Кучки Пензенского района, куда приехал в гости к своему брату.

«Мужчины совместно употребляли спиртные напитки. На следующий день подозреваемый решил приобрести еще спиртного, но денег у него не было. Пензенец решил одолжить у своего товарища - местного жителя и направился к нему домой», - сообщил начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

По пути посетила другая идея, как раздобыть средства на алкоголь.

«Он остановился возле дома, дверь которого была закрыта на замок. Мужчина прошел во двор и направился к сараю. Повредив замок, он открыл дверь и зашел внутрь. Подозреваемый собрал в мешок все имущество, которое, на его взгляд, представляло какую-либо ценность, затем направился в сторону автодороги, где продал похищенное имущество неизвестному водителю за 1 000 рублей», - рассказал Денис Коновалов.

На все деньги выпил и закусил вместе с товарищем. А сейчас ранее судимый гражданин находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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