Житель Наровчатского района лишил пособий младших членов семьи

02.03.2023 | 17:39

23-летний житель Наровчатского района оказался на скамье подсудимых за кражу детских пособий с банковской карты матери.

Женщина сама передала ее сыну на некоторое время, чтобы он купил продукты. Молодой человек не только сходил в магазин, но и подключил счета родительницы к своему мобильному приложению банка, в том числе тот, на который приходили детские пособия.

Три дня сельчанин похищал деньги у женщины, переводя их на свой счет и по реквизитам знакомых. В итоге он разбогател на 8 378 рублей.

«Тайное хищение денежных средств было обнаружено, когда потерпевшая решила снять со счета для перечисления детских пособий денежные средства, чтобы приобрести подарок младшей дочери к Новому году. Однако работник банка сообщил, что денежные средства на счете отсутствуют.

Поскольку подсудимый не признался матери, что это он похитил деньги, потерпевшая обратилась в полицию», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда Пензенской области.

Правоохранители быстро установили, куда уходили деньги.

В суде молодой человек признал свою вину. При вынесении решения служители Фемиды учли, что сельчанин возместил причиненный ущерб, а также содержит маленького ребенка на иждивении.

В итоге нерадивому сыну и брату дали 1 год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.