В Кузнецком районе мужчина украл пожертвования из храма

01.03.2023 | 18:57

Не побоялся бога и в святую крещенскую ночь пошел на дело. Сотрудники полиции раскрыли резонансное преступление, совершенное в Кузнецком районе. О нем стражам порядка сообщил настоятель церкви, рассказавший, что неизвестный отогнул решетку и похитил из храма ювелирные изделия, собранные прихожанами в качестве пожертвования.

«Рядом с церковью полицейские обнаружили подозрительные следы, которые вывели их к новым уликам. Экспертами-криминалистами был проведен целый комплекс экспертиз, которые указали на возможного подозреваемого. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний уроженец Липецкой области. Не так давно он освободился из мест лишения свободы. Задержать подозреваемого удалось в столице.

«По его словам, в Пензенскую область он приехал специально, чтобы совершить кражу из церкви, предварительно собрав всю информацию об объекте преступления. Похищенные ювелирные изделия мужчина продал неизвестным на территории Москвы», - рассказала Ольга Евдокимова.

Выяснилось, что злоумышленник находился в федеральном розыске за еще одно преступление, совершенное в Ставропольском крае. Теперь подозреваемый может вновь оказаться за решеткой. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.