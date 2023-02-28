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Криминал

Осудили пензячку, закопавшую на даче бывшего возлюбленного

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По делу об убийстве 43-летнего мужчины в СНТ «Заря» в Пензе вынесли приговор. Инцидент произошел в конце августа 2019 года.

Мужчина находился в домике вместе с 38-летней бывшей сожительницей. По ее словам, он сам пришел к ней с визитом.

Гость и хозяйка выпивали, но в какой-то момент бывший возлюбленный стал оскорблять женщину, вести себя агрессивно. Та разозлилась, схватила молоток и не менее четырех раз ударила им визитера по голове.

Когда пензячка поняла, что бывший сожитель мертв, она покинула домик. Вернулась женщина через несколько дней и приступила к сокрытию следов преступления: подпалила тело огнем, перетащила его в заранее выкопанную на участке яму, присыпала землей, перьями от подушки.

Останки нашел хозяин дачи, отец злоумышленницы. Он обратился в полицию.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении нее судом присяжных заседателей. Вину в совершении преступления женщина признала частично, пояснив, что помнит только 1-2 удара, которые она нанесла своему знакомому в целях самообороны», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Присяжные единогласно признали женщину виновной в умышленном причинении смерти потерпевшему (убийстве), а ее слова о самообороне сочли недоказанными.

При назначении наказания служители Фемиды учли, что ранее пензячка не привлекалась к уголовной ответственности, характеризуется удовлетворительно. Смягчающими обстоятельствами признали неблагополучное состояние здоровья подсудимой и ее родственников, а также то, что она ухаживает за нетрудоспособной матерью.

«Женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Родственникам погибшего она обязана выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пензячка не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. Однако ее оставили без удовлетворения, а наказание - без изменения.

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