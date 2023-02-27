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Криминал

Супруги из Заречного признались в распространении наркотиков

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Житель Заречного рассказал о своей незаконной работе. Вместе с супругой он встал на преступный путь. Они решили получать доход, распространяя наркотики. С поличным мужчину 1979 года рождения задержали полицейские.

«При осмотре их гаджетов было установлено, что они успели сделать 11 закладок с наркотическим средством героин. Все тайники закладки были обнаружены и изъяты», - рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Отрицать свою вину подозреваемые не стали и сообщили, где и как прятали запрещенные вещества, предназначенные для сбыта.

«Наркотики они забирали бесконтактным путем на территории одного из районов города Пензы. Сами развешивали так, как им поясняли кураторы. Роли у них были расписаны: мужчина оборудовал тайник, а женщина фотографировала и отправляла куратору», - пояснил Алексей Стяжков.

Теперь супругам грозит длительное тюремное заключение.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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