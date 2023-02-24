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Криминал

Пензенец потерял почти три миллиона после общения с незнакомцем

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Более 3 миллионов рублей потерял житель Пензы, потому что вовремя не замолчал - точнее, не положил трубку, когда ему на мобильный телефон позвонил мошенник. Представился тот сотрудником правоохранительных органов и якобы хотел помочь человеку.

«Звонивший сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить на имя заявителя кредит. Чтобы сохранить денежные средства, мужчине необходимо самому оформить на свое имя кредит и все деньги перевести на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, заявитель через мобильное приложение оформил кредит на 2 миллиона рублей и почти всю сумму перевел на указанный неизвестным счет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

На следующий день история повторилась. Неизвестный абонент заявил, что потерпевшему нужно взять еще один заем.

«Мужчина не поверил звонившему, но тот для убедительности продиктовал ему телефонный номер отдела полиции в городе Москве. Затем потерпевший в отделениях двух банков снял со своих счетов более миллиона рублей и также перевел их на указанные злоумышленником счета. В итоге житель Пензы отдал мошенникам более 3 миллионов рублей. После завершения всех транзакций мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», - отметила Динара Назырова.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников, обманувших жителя Пензы.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредила Динара Назырова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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