Юная сердобчанка потеряла деньги, изучая канал об инвестициях

22.02.2023 | 17:15

19-летняя жительница Сердобска подписалась в мессенджере на канал об инвестициях и потеряла около 24 тысяч рублей.

Канал вела девушка. Она рассказывала подписчикам, как зарабатывает, вкладывая деньги. Сердобчанке понравилось, а потом автор в чате предложила и ей увеличить свой доход.

Для этого требовалось переводить деньги на счета разных банковских карт, но молодую жительницу Пензенской области это не смутило. В течение нескольких дней она отправила незнакомке около 24 тысяч.

«После этого девушка обнаружила, что страница злоумышленницы удалена, и поняла, что стала жертвой обмана. Она обратилась в полицию», - рассказали в региональном УМВД России.

Возбуждено уголовное дело.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните - так действуют мошенники!» - сообщили пензенцам в полиции.