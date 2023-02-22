Юная сердобчанка потеряла деньги, изучая канал об инвестициях

19-летняя жительница Сердобска подписалась в мессенджере на канал об инвестициях и потеряла около 24 тысяч рублей.
Канал вела девушка. Она рассказывала подписчикам, как зарабатывает, вкладывая деньги. Сердобчанке понравилось, а потом автор в чате предложила и ей увеличить свой доход.
Для этого требовалось переводить деньги на счета разных банковских карт, но молодую жительницу Пензенской области это не смутило. В течение нескольких дней она отправила незнакомке около 24 тысяч.
«После этого девушка обнаружила, что страница злоумышленницы удалена, и поняла, что стала жертвой обмана. Она обратилась в полицию», - рассказали в региональном УМВД России.
Возбуждено уголовное дело.
«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните - так действуют мошенники!» - сообщили пензенцам в полиции.
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