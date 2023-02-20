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Криминал

Пензенец может лишиться свободы за клевету на начальника

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56-летнему жителю Пензы грозит наказание за опубликованную в социальной сети клевету. Мотивом к преступлению стала обида.

По материалам следствия, вечером 12 октября 2022 года мужчина опубликовал на своей странице пост, в котором обругал начальника и сообщил о нем негативную информацию.

На следующий день утром пострадавший узнал о публикации от коллеги и ознакомился с постом. Он попытался выяснить, кому принадлежит страница, и в итоге, потерпев неудачу, обратился в полицию.

Правоохранители быстро установили, кто является владельцем страницы и кто автор публикации.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что ранее работал в организации в подчинении у потерпевшего. Между ними периодически возникали споры. В апреле 2022 года он уволился, однако обида на руководителя у него осталась. Вечером 12 октября у себя дома в Пензе он употребил спиртное, зашел с мобильного телефона на свою страничку в социальной сети и опубликовал на ней заведомо ложную негативную информацию о прежнем начальнике в целях ознакомления с ней множества лиц», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Клеветнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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