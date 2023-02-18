Житель области решил дать взятку судебному приставу и попал под суд

18.02.2023 | 10:15

Суд вынес приговор жителю Неверкинского района за покушение на дачу взятки должностному лицу.

В пользу мужчины должны были взыскать более 700 тысяч рублей с физического лица. Исполнительное производство находилось в Неверкинском районном отделении судебных приставов.

Имущество должника пребывало под арестом и находилось на реализации. Сельчанин решил поторопить события и ускорить распродажу.

10 ноября 2022 года он пришел к заместителю начальника отделения судебных приставов и положил ему на стол 20 тысяч рублей. Однако тот не взял деньги и сообщил правоохранителям, что ему пытаются дать взятку.

Неверкинец признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.