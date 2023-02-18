Водитель, сбивший никольчанку на переходе, отправится в колонию

18.02.2023 | 15:53

В Никольске перед судом предстал водитель, при нетрезвой езде сбивший насмерть человека и уехавший с места ДТП.

Трагедии произошла 22 июля 2022 года около 14:00. Мужчина ехал на своем ВАЗ-2110 по улице Октябрьской в Никольске. Приближаясь к переходу, он не снизил скорость, так как был пьян и слабо контролировал ситуацию.

В результате такой беспечности он наехал на женщину, переходившую дорогу по зебре. Впоследствии у нее были установлены повреждения головы, груди, таза, конечностей, внутренних органов и костей. Тяжелейшие травмы стали причиной смерти никольчанки.

Водитель, совершивший ДТП, вместо того чтобы вызвать скорую помощь и полицию, нажал на газ и уехал.

Любитель пьяной езды полностью признал вину. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу колонии-поселения и на 2 года наложил запрет на управление транспортными средствами.

«Автомобиль марки ВАЗ-2110, являющийся транспортным средством и использованный при совершении преступления, постановлено конфисковать, обратив в собственность государства», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

В Госавтоинспекции добавили: с начала 2023 года в Пензенской области зарегистрировано 4 ДТП, после которых виновники скрылись. В авариях 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

«Раскрываемость подобного рода происшествий высока, поэтому уйти от заслуженного наказания не удастся. Успешной работе автоинспекторов способствуют многочисленные камеры видеонаблюдения и активная позиция граждан», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 02 - или по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.