Криминал

В Пензе кража дорогого телефона попала на камеру видеонаблюдения

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Пензенец пошел на преступление из-за нехватки денег.

Сотрудники полиции раскрыли кражу дорогого смартфона, который пропал прямо с витрины специализированного магазина. Стоимость средства связи составила более 57 000 рублей. Стражи порядка внимательно изучили запись с камеры видеонаблюдения и смогли найти подозреваемого.

«Сотрудниками уголовного розыска был задержан житель Первомайского района, у которого при себе имелось похищенное устройство. Задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что намеревался продать гаджет, а денежные средства потратить на личные нужды», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ирина Уздяйкина.

Смартфон уже изъяли и скоро передадут руководству торговой точки. А подозреваемому теперь грозит тюремный срок.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - пояснила Ирина Уздяйкина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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