В Пензе кража дорогого телефона попала на камеру видеонаблюдения

Пензенец пошел на преступление из-за нехватки денег.
Сотрудники полиции раскрыли кражу дорогого смартфона, который пропал прямо с витрины специализированного магазина. Стоимость средства связи составила более 57 000 рублей. Стражи порядка внимательно изучили запись с камеры видеонаблюдения и смогли найти подозреваемого.
«Сотрудниками уголовного розыска был задержан житель Первомайского района, у которого при себе имелось похищенное устройство. Задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что намеревался продать гаджет, а денежные средства потратить на личные нужды», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ирина Уздяйкина.
Смартфон уже изъяли и скоро передадут руководству торговой точки. А подозреваемому теперь грозит тюремный срок.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - пояснила Ирина Уздяйкина.
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