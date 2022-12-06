В Пензе кража дорогого телефона попала на камеру видеонаблюдения

06.12.2022 | 18:32

Пензенец пошел на преступление из-за нехватки денег.

Сотрудники полиции раскрыли кражу дорогого смартфона, который пропал прямо с витрины специализированного магазина. Стоимость средства связи составила более 57 000 рублей. Стражи порядка внимательно изучили запись с камеры видеонаблюдения и смогли найти подозреваемого.

«Сотрудниками уголовного розыска был задержан житель Первомайского района, у которого при себе имелось похищенное устройство. Задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что намеревался продать гаджет, а денежные средства потратить на личные нужды», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ирина Уздяйкина.

Смартфон уже изъяли и скоро передадут руководству торговой точки. А подозреваемому теперь грозит тюремный срок.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - пояснила Ирина Уздяйкина.