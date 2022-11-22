Криминал

Гости из Мордовии оставили машины пензенцев без колпаков

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«Приехали около 12 часов ночи в Пензу на машине товарища, снимали колпаки с Lada Granta», - отметил подозреваемый.

Молодой человек рассказывал о совершенных преступлениях уже в отделе полиции, куда он попал вместе с другом, с которым пошел на дело. В Пензу злоумышленники прибыли из Саранска специально для того, чтобы обворовывать автомобилистов.

«Свой преступный путь они начали с района, отдаленного от въезда в город, чтобы, двигаясь в сторону родного города, совершить наибольшее количество краж, не повторяя маршрут. Совершив около 10 краж и погрузив порядка 40 похищенных предметов в автомобиль, они выехали на трассу, где были остановлены экипажем ДПС», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Митина.

Инспекторы сразу заподозрили неладное: молодые люди нервничали, а странный груз в багажнике намекал на криминальное происхождение. Все предположения вскоре подтвердились. Свою вину задержанные отрицать не стали.

«Смотрели места, где потемнее, без камер - опирались на это», - объяснил подозреваемый.

Похищенные колпаки гости из Мордовии собирались продать, но не успели. Теперь им грозит реальное лишение свободы.

«На данный момент все похищенное изъято и после проведения необходимых экспертиз будет передано законам владельцам», - рассказала Светлана Митина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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