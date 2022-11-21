Криминал

Жителя Нижнеломовского района забили до смерти за оскорбления

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48-летний житель Нижнеломовского района отправится в колонию строгого режима за то, что избил 47-летнего односельчанина. Тот скончался от полученной травмы.

Причиной конфликта стали оскорбления. Мужчины встретились на улице, и один обозвал другого, используя нецензурные выражения.

Через несколько дней сельчанин, запомнивший обиду, выпил и явился к оппоненту, чтобы высказать свои претензии. В процессе гость нанес хозяину руками и ногами не менее 16 ударов по голове и телу.

От травмы живота через 5 дней после инцидента младший участник конфликта скончался.

Суд приговорил нападавшего к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила старший помощник руководителя областного управления СК России Татьяна Махницкая.

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