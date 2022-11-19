Всплеск эмоций может стоить немолодой кузнечанке свободы

19.11.2022 | 13:24

50-летняя жительница Кузнецка стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ноябрьским вечером женщина поссорилась со своим 51-летним сожителем. Вместо того чтобы искать консенсус, кузнечанка поступила радикально - схватила нож и вонзила его оппоненту в живот.

Мужчину с проникающим ранением брюшной полости доставили в больницу, а к эмоциональной гражданке пришла полиция.

Она не стала отпираться и призналась во всем. С нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - констатировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.