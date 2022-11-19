Всплеск эмоций может стоить немолодой кузнечанке свободы

50-летняя жительница Кузнецка стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ноябрьским вечером женщина поссорилась со своим 51-летним сожителем. Вместо того чтобы искать консенсус, кузнечанка поступила радикально - схватила нож и вонзила его оппоненту в живот.
Мужчину с проникающим ранением брюшной полости доставили в больницу, а к эмоциональной гражданке пришла полиция.
Она не стала отпираться и призналась во всем. С нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
«Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - констатировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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