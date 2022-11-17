Директор хлебокомбината потратил казенные деньги на семейные авто

17.11.2022 | 09:54

33-летний житель Пензы предстанет перед судом в Нижнем Ломове. Он обвиняется в присвоении вверенного ему имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, с февраля 2020 года по февраль 2021-го мужчина занимал должность генерального директора АО «Нижнеломовский хлебокомбинат».

Он получил из кассы предприятия под отчет деньги и потратил на личные нужды. На казенные средства пензенец купил комплектующие для автомобилей, принадлежащих ему и его супруге.

Ущерб, нанесенный хлебокомбинату, составил более 116 тыс. руб.

«Обвиняемый вину признал, ущерб возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.