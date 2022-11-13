Один телефонный звонок сделал пензенца жертвой вымогательства

13.11.2022 | 11:14

43-летний житель Пензенской области решил скоротать время с девушкой легкого поведения и вскоре поплатился.

Объявление об оказании интимных услуг мужчина нашел в интернете. Он набрал номер, поговорил с сотрудницей и, узнав порядок оплаты, отказался от визита гостьи.

На следующий день история получила продолжение. Горожанину позвонил незнакомец и рассказал, что из-за того звонка произошел сбой в системе, касса фирмы оказалась заблокирована. Неизвестный предупредил: поскольку во всем виноват несостоявшийся клиент, то ему следует возместить убытки. Для этого требовалось перевести 188 000 рублей.

Мужчина не послушался и получил угрозы расправы. Всерьез опасаясь за свою жизнь и здоровье, он перечислил вымогателям 94 000 рублей и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.