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Криминал

В Пензе мошенник заманил визажиста в свои сети

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В Пензе 22-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Горожанка стала жертвой распространенной схемы.

По словам молодой пензячки, ей позвонил незнакомец и сообщил, что для нее есть работа. Девушка должна сделать макияж артистам, которым предстоит выступать на празднике для начальника одного из силовых ведомств.

Соблазнившись заказом, пензячка согласилась и собрала необходимые вещи.

«Однако, когда она находилась в пути следования, ей снова позвонил незнакомец. Он сказал, что ему не хватает на подарок начальнику, и попросил ее зачислить на его банковский счет деньги в размере 15 000 рублей, которые обещал вернуть по приезде», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Девушка решила выручить человека и перевела названную сумму. Вскоре она обнаружила, что заказа на самом деле не было, а злоумышленник на связь не выходит.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферистам, которые обвели вокруг пальца молодого визажиста, грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас полиция устанавливает их личности.

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