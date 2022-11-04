В краже денег пензенец увидел способ выйти из затруднений

04.11.2022 | 19:30

Из кассы одного из пензенских ресторанов в Октябрьском районе пропало 20 тысяч рублей. По записям с камер видеонаблюдения стало понятно, что в заведении побывал неизвестный и забрал деньги.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензы, 1981 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции», - дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ольга Короткова.

Подозреваемый рассказал, что испытывал материальные трудности, искал способ исправить ситуацию и нашел.

«Находясь около ресторана, мужчина обратил внимание, что пожарный выход в заведение открыт. Злоумышленник зашел в помещение ресторана, где в это время никого не было, подошел к кассе и похитил из нее денежные средства, после чего через центральный вход покинул заведение», - уточнила Ольга Короткова.

Все добытое он к моменту задержания уже истратил. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.