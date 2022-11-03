Сельчанин дважды украл деньги со счета приятеля через его телефон

03.11.2022 | 14:18

24-летний житель Наровчата стал объектом пристального внимания правоохранителей после того, как пообщался с односельчанином.

По версии следствия, 6 августа мужчина попросил у друга его мобильный телефон - якобы для того, чтобы позвонить. Но вместо этого он, заранее подсмотрев и запомнив пароль, с помощью приложения «Мобильный банк» перевел со счета приятеля на счет своей сожительницы 600 рублей.

26 августа ситуация повторилась: доверчивый приятель вновь протянул наровчатцу аппарат, и тот перечислил на счет гражданской жены еще 3 500 рублей.

Все деньги сельчанка впоследствии отдала злоумышленнику.

«Вину в преступлениях мужчина признал, ущерб возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Наровчатский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.