Криминал

Двоих жителей Вадинского района наказали за карпов в мешках

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Частный пруд в Вадинском районе ввел в соблазн двух местных жителей. Мужчины отправились к водоему, чтобы наловить рыбы.

Дело сельчане организовали в крупных масштабах. С помощью лодки они установили рыболовную сеть и через некоторое время уже добыли 71 кг 870 г.

Карпов поместили в мешки, вытащили на берег, и в этот момент рыбаков застал владелец пруда. В итоге на мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).

Причиненный владельцу пруда ущерб оценили в 15 811 рублей 40 копеек.

Суд признал рыбаков виновными. При вынесении решения служители Фемиды учли, что на иждивении обоих сельчан находятся маленькие дети. Кроме того, они возместили материальный ущерб, причиненный хозяину пруда.

Похитителям карпов назначили 180 и 200 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.

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