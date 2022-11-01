В Никольском районе женщина оболгала упрямого сожителя

01.11.2022 | 16:49

Многодетную мать из Никольского района осудили за ложный донос, сделанный на сожителя. Причиной преступления послужила обида.

Никольчанка получала детские пособия на банковскую карту. Ее она потеряла, поэтому стала пользоваться возможностями сожителя: через приложение в телефоне отправляла деньги на его карту, а мужчина их снимал и отдавал возлюбленной.

В один день схему женщина обратила против своего помощника.

Пара находилась в гостях и распивала спиртное, когда на телефон никольчанки пришли уведомления о перечислении пособий. Средства она, как всегда, перевела сожителю. Вскоре мужчина покинул вечеринку, но его подруге это пришлось не по нраву.

Она набрала номер телефона сожителя и потребовала, чтобы тот вернулся, но он не послушался. Не возымела действия и угроза позвонить в полицию и сообщить о краже.

Обиженная женщина действительно обратилась к правоохранителям и заявила, что сожитель воспользовался ее телефоном и перевел на свою карту 28 тысяч 400 рублей. Сообщение зарегистрировали в книге учета заявлений о преступлениях. Гражданку предупредили об ответственности за ложный донос.

Полиция провела проверку и обнаружила, что никольчанина оболгали. Многодетная мать стала в итоге фигурантом уголовного дела.

«При вынесении решения суд учел, что женщина имеет на иждивении трех детей и беременна четвертым, а также то, что она активно способствовала раскрытию преступления, раскаялась в содеянном и положительно характеризуется по месту жительства», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Никольского районного суда.

Никольчанке назначили наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.