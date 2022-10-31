Пензенец поделился планами и лишился крупной суммы денег

31.10.2022 | 20:08

Никому нельзя говорить о своих планах и о том, где деньги лежат. Житель Пензы поделился информацией и лишился 390 000 рублей. Сведения о том, что он снял крупную сумму, стали доступны постороннему человеку, и тот воспользовался ситуацией.

«От общего знакомого узнал, что потерпевший всю наличность хранил у себя дома. У злоумышленника возник умысел похитить деньги. Ключ от квартиры заявителя мужчина тайно похитил у их общего знакомого, который хранил его у себя в машине», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Яна Година.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

«Было установлено, что личинка дверного замка была не повреждена. Следовательно, злоумышленник открыл дверь ключом. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОП № 3 УМВД России по городу Пензе установили подозреваемого в совершении преступления», - рассказала Яна Година.

Им оказался ранее уже судимый житель Пензы 1971 года рождения. Часть похищенных денег злоумышленник успел потратить. 235 000 рублей полицейские у него изъяли и вернули законному владельцу.

Подозреваемый находится под стражей и ждет решения суда. За совершенную кражу он может оказаться за решеткой на срок до 6 лет.