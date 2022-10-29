Криминал

Создавая видимость уплаты алиментов, сельчанин перевел мизерную сумму

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель одного из сел Малосердобинского района оказался на скамье подсудимых за неуплату алиментов.

С 2 декабря 2005 года и до совершеннолетия дочери сельчанин был ежемесячно обязан выплачивать на ее содержание деньги в размере 1 МРОТ. Однако мужчина уклонялся от алиментов, трудиться не желал и в службе занятости не регистрировался.

В 2014 году с него взыскали алименты принудительно, а в 2021-м назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Однако это не помогло. Мужчина пошел на хитрость и летом 2022 года перевел деньги - по 3 000 рублей в июне, июле и августе. Частичная оплата составила в сумме всего 9 000, что несоизмеримо с размером алиментов и общей суммой образовавшейся задолженности, которая по состоянию на 28 августа 2022 года составила 820 116 рублей 57 копеек.

Никакой другой материальной помощи несовершеннолетней дочери отец не оказывает, рассказали в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Злостный алиментщик оказался на скамье подсудимых, признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Безответственного отца приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте