Создавая видимость уплаты алиментов, сельчанин перевел мизерную сумму

29.10.2022 | 15:01

Житель одного из сел Малосердобинского района оказался на скамье подсудимых за неуплату алиментов.

С 2 декабря 2005 года и до совершеннолетия дочери сельчанин был ежемесячно обязан выплачивать на ее содержание деньги в размере 1 МРОТ. Однако мужчина уклонялся от алиментов, трудиться не желал и в службе занятости не регистрировался.

В 2014 году с него взыскали алименты принудительно, а в 2021-м назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Однако это не помогло. Мужчина пошел на хитрость и летом 2022 года перевел деньги - по 3 000 рублей в июне, июле и августе. Частичная оплата составила в сумме всего 9 000, что несоизмеримо с размером алиментов и общей суммой образовавшейся задолженности, которая по состоянию на 28 августа 2022 года составила 820 116 рублей 57 копеек.

Никакой другой материальной помощи несовершеннолетней дочери отец не оказывает, рассказали в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Злостный алиментщик оказался на скамье подсудимых, признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Безответственного отца приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.