В Пензе у молодого курьера, доставляющего еду, украли велосипед

23.10.2022 | 12:18

В Пензе у курьера, который развозит еду заказчикам, украли средство передвижения - велосипед.

18-летний сотрудник службы доставки приехал на улицу Ворошилова. Он оставил свой двухколесный транспорт около дома, пристегнув противоугонным тросом к трубе велостоянки, и отправился по делам.

Однако вернувшись, велосипеда он уже не обнаружил.

Оказалось, что транспортное средство приглянулось местному жителю 1984 года рождения, который решил, что ему эта вещь нужнее.

Курьер обратился в отдел полиции № 1, и сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Мужчина признался в краже.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.