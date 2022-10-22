В Кузнецке подросток подозревается в краже 69 000 руб. с банковских карт

22.10.2022 | 09:53

Юный житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела: ему инкриминируют кражу с банковского счета.

По данным следствия, 3 октября 16-летний подросток был в гостях. Он взял чужой телефон с установленным приложением «Мобильный банк» и перевел с банковских карт 69 тысяч рублей.

Деньги кузнечанин успел потратить на личные нужды.

Несмотря на возраст, парень уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Идет закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.