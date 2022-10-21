Криминал

В Земетчине директор соцучреждения крала деньги с карт умерших стариков

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Вынесен приговор жительнице рабочего поселка Земетчино, которая крала деньги у стариков.

Женщина была депутатом комитета местного самоуправления и директором Земетчинского комплексного центра социального обслуживания населения. У нее хранились банковские карты с ПИН-кодами постояльцев отделения стационарного обслуживания для престарелых и инвалидов.

Осенью 2020 года она сняла со счета одного из умерших 48 800 рублей, потратила 40 800 рублей на погребение владельца карты согласно заключенной с ним договоренности, а 8 000 присвоила.

С карты другого умершего пенсионера она сняла 12 400 рублей и положила в свой карман.

Еще одну пожилую женщину руководитель социального учреждения убедила позволить ей снять с банковской карты 40 000 рублей и забрать на хранение.

Директор пообещала, что эти деньги пойдут исключительно на похороны старушки. Та дала разрешение, и директор центра соцобслуживания сняла оговоренную сумму. Но держать слово она не собиралась и истратила деньги по своему усмотрению.

В итоге директор учреждения оказалась на скамье подсудимых по обвинению в двух кражах денег с банковского счета и мошенничестве с использованием служебного положения.

В пресс-службе Земетчинского районного суда сообщили, что женщина полностью признала вину, раскаялась, возместила ущерб и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Также она 3 года не будет иметь права занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник — фото pixabay.com
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