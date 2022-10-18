Криминал

В Пензе четыре автомобиля пострадали от рук ночного вора

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«Я разбивал боковые стекла автомобилей осколком свечи зажигания и забирал с лобовых регистраторы. Какие - на продажу, какие - в пользование себе и знакомым», - рассказал подозреваемый.

Чистосердечное признание не освобождает от уголовной ответственности. За совершение серии краж в Пензе 48-летнему жителю Воронежа грозит 2 года лишения свободы. Автомобилями мужчина интересовался с детства, но тогда и интерес был другой.

«В технике разбираюсь - ремонт и так далее», - пояснил задержанный.

Как пояснил подозреваемый, в Пензу он приехал по работе, так как занимается грузоперевозками. В свободное время мужчина решил пройтись по микрорайону и совершить несколько краж из автомашин.

«12 сентября 2022 года в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Октябрьского района. Заявительница рассказала, что в ночное время суток неизвестный разбил стекло в ее автомобиле, проник в салон транспортного средства, откуда похитил видеорегистратор. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 7 000 рублей. В тот же день в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще трое жителей Октябрьского района», - сообщила старший дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.

Личность злоумышленника быстро установили, а задержали его уже в Воронеже. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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