Сергея Козина приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятки

18.10.2022 | 14:58

Бывшим главе администрации Пензенского района Сергею Козину и главе администрации Алферьевского сельсовета Александру Есенкову вынесли приговор по делу о получении взяток.

Суд установил, что Козин получил в качестве взятки товары спортивного назначения на общую сумму 262 738 рублей и ритуального назначения (обустройство захоронения родственников) на сумму 176 346 рублей.

Кроме того, через Есенкова он взял 200 000 рублей за выдачу разрешения на строительство объекта ритуального назначения и его ввод в эксплуатацию. Сам Есенков при этом получил 50 000.

Козин свою вину в совершении преступлений не признал, Есенков признал полностью.

В итоге Козину с учетом состояния здоровья его самого и его близких родственников назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года.

В случае с Есенковым суд учел явку с повинной, активное сотрудничество со следствием, изобличение других соучастников преступления и приговорил к пяти годам колонии общего режима с лишением права занимать вышеуказанные должности сроком на два года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.