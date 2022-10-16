Пензенец стал жертвой шантажа работника секс-индустрии

16.10.2022 | 14:01

50-летний житель Октябрьского района Пензы вынужден был обратиться в полицию после разговора с работником компании, предоставляющей интимные услуги.

Горожанин сообщил правоохранителям, что незнакомый мужчина обвинил его в сбое программы, случившемся в компании. Причиной ЧП якобы стали частые звонки пензенца на номер, по которому можно заказать услуги.

Собеседник попросил «виновника» оплатить работу по восстановлении программы, а взамен компания не станет распространять информацию о том, что мужчина обращался к ночным бабочкам.

«Заявитель через терминалы моментальной оплаты перечислил денежные средства в сумме более 29 тысяч рублей на KIWI-кошелек, привязанный к абонентскому номеру сотового телефона», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферистам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.