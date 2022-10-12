В центре Москвы пензяк и тамбовчанин совершили грабеж на глазах у полиции

В Москве сотрудники транспортной полиции, патрулировавшие территорию у Ярославского вокзала, задержали по подозрению в грабеже двух мужчин. Один из них несколько раз ударил кулаком по голове жертвы, второй в это время обшарил его карманы.
Действия мужчин привлекли внимание стражей порядка. Подельники попытались покинуть место криминального инцидента, однако сотрудники полиции остановили их.
Всех троих участников происшествия доставили в дежурную часть, где при проведении личного досмотра у одного из нападавших изъяли мобильный телефон потерпевшего.
Как выяснилось, злоумышленники приехали в столицу из разных областей, Тамбовской и Пензенской, однако общее дело сплотило их. Правда, в отделе полиции пензенец уверял, что он вообще ни при чем.
«Человек просил продать телефон, а пока шли, он подрался. Получилось, нас объединили как грабеж. Все произошло на Комсомольской площади», - так объяснил он ситуацию. Правда, тут же признался, что ранее был неоднократно судим, в том числе за грабеж и кражу.
Как сообщает портал «МВД медиа», возбуждено уголовное дело, оба фигуранта взяты под стражу.
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