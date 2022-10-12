В центре Москвы пензяк и тамбовчанин совершили грабеж на глазах у полиции

12.10.2022 | 15:46

В Москве сотрудники транспортной полиции, патрулировавшие территорию у Ярославского вокзала, задержали по подозрению в грабеже двух мужчин. Один из них несколько раз ударил кулаком по голове жертвы, второй в это время обшарил его карманы.

Действия мужчин привлекли внимание стражей порядка. Подельники попытались покинуть место криминального инцидента, однако сотрудники полиции остановили их.

Всех троих участников происшествия доставили в дежурную часть, где при проведении личного досмотра у одного из нападавших изъяли мобильный телефон потерпевшего.

Как выяснилось, злоумышленники приехали в столицу из разных областей, Тамбовской и Пензенской, однако общее дело сплотило их. Правда, в отделе полиции пензенец уверял, что он вообще ни при чем.

«Человек просил продать телефон, а пока шли, он подрался. Получилось, нас объединили как грабеж. Все произошло на Комсомольской площади», - так объяснил он ситуацию. Правда, тут же признался, что ранее был неоднократно судим, в том числе за грабеж и кражу.

Как сообщает портал «МВД медиа», возбуждено уголовное дело, оба фигуранта взяты под стражу.