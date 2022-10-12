В Пензенской области военный украл деньги и подставил сослуживца

12.10.2022 | 15:30

В Пензе военнослужащего осудили за кражу денег от чужого имени.

Горожанин получил от сослуживца копию его паспорта для покупки проездных документов и через некоторое время решил воспользоваться бумагой в корыстных целях.

Находясь в своей квартире, мужчина зарегистрировался на сайте микрофинансовой организации от имени сослуживца. При этом он указал реквизиты банковской карты, которую заранее оформил на потерпевшего.

«Запрошенные путем обмана денежные средства (4 000 рублей) были перечислены на карту банка QIWI BANK, осужденный распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил микрофинансовой организации имущественный вред», - сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного военного суда.

Когда все вскрылось, суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.