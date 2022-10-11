Криминал

В Пензе кража детского велосипеда попала на камеру в лифте

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«Я просто был пьяный до такой степени, что не отдавал отчет своим действиям. Я знал прекрасно, что камеры сейчас везде и тебя найдут спокойно, как бы ты ни прятался. Но когда у тебя пьяная голова, тебе же на это на все плевать, у тебя есть цель - похмелиться», - пояснил подозреваемый.

Ранее судимый пензенец рассказал, почему пошел на преступление и как похитил из подъезда жилого дома детский велосипед. Средство передвижения не было пристегнуто, поэтому украсть его труда не составило.

«Подозреваемый зашел в подъезд, поднялся на лифте на последний этаж и стал пешком спускаться по лестнице. На пятом этаже мужчина обнаружил велосипед. Злоумышленник взял средство передвижения и впоследствии сдал его в комиссионный магазин, получив за него 1 800 рублей. Деньги он потратил на приобретение алкоголя», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анна Савватеева.

Похищенный велосипед полицейские изъяли. После экспертизы он вернется к владельцу. В отношении подозреваемого 1991 года рождения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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