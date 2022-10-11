Криминал

Двое пензенцев пошли под суд за пьяное ограбление подростка

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Два жителя Пензы, одному из которых 26 лет, другому 32, оказались на скамье подсудимых за грабеж.

Преступление они совершили 15 февраля. Друзья находились в одном из садоводческих товариществ и, несмотря на белый день, были пьяны.

На глаза приятелям попался 15-летний подросток, и младший предложил отобрать у того рюкзак. Старший согласно кивнул головой и попытался это сделать, но мальчик начал отбиваться. Тогда грабитель ударом кулака по голове сшиб его с ног, а его подельник вырвал из рук рюкзак, и оба приятеля скрылись с добычей.

Правда, долго радоваться им не пришлось: в тот же день на дачах их задержала полиция. Выяснилось, что оба были судимы за кражи, наркопреступления и другие нарушения закона.

Суд приговорил одного из грабителей к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, второго - к 2 годам и 6 месяцам. Приговор не вступил в законную силу.

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