Пензячка с помощью камеры проследила за квартиросъемщиком

10.10.2022 | 09:31

В Пензе 27-летнего квартиросъемщика обвинили в краже имущества хозяйки жилья. Факт преступления помогла установить видеокамера.

В полицию с заявлением о краже бытовой техники обратилась горожанка. Она пояснила, что сдала мужчине на сутки квартиру. Утром, проснувшись, пензячка отсмотрела кадры, сделанные камерой, которая установлена в подъезде, и помещенные в облачное хранилище.

«На кадрах было видно, как злоумышленник в ночное время выносит телевизор из квартиры, а через некоторое время возвращается уже без него», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители выехали на место и задержали нечистого на руку жильца. Свою вину он признал и рассказал, что сдал телевизор в комиссионный магазин, выручив за него 4 700 рублей.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.