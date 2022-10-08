Криминал

Житель Городища оформил банковские карты и отдал их в чужие руки

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26-летний житель Городища предстал перед судом за незаконный сбыт банковских карт и ПИН-кодов к ним.

Осенью 2020 года к молодому человеку, формально занимавшему пост руководителя общества с ограниченной ответственностью, обратился знакомый с предложением за вознаграждение предоставить ему электронные средства и носители информации для доступа к расчетным счетам данного юридического лица, приема, выдачи и перевода денежных средств.

Тот согласился, заключил договоры на обслуживание с двумя пензенскими банками и получил карты. Одну из них он отдал заказчику, вторую - своей девушке. За эту услугу городищенец получил около 15 тысяч рублей.

Ранее мужчина был судим за публичное оскорбление и применение насилия к сотруднику полиции, а также за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе организации.

«За неправомерный оборот средств платежей виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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