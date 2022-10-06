В Никольске мужчина ворвался в чужой дом и избил хозяина

06.10.2022 | 19:17

Средь бела дня в дом 63-летнего жителя Никольска, выбив входную дверь, ворвался неизвестный. Злоумышленник требовал денег: сначала - 1 500 рублей, потом - 1 000. При этом избивал хозяина помещения.

«Он так бешено и отчаянно колотил и в конце сначала сел на табуретку, потом взял ее за ножки и мне прямо шею перерубил. У меня с шеи кровь текла - здесь все залито было», - рассказал потерпевший.

Денег у мужчины не оказалось, грабитель ушел ни с чем, но пообещал вернуться через полтора часа.

«Я даму попросил сходить к знакомым, попросить эту тысячу. На самом деле я не хотел обострять, неизвестно, что потом могло бы быть. Наряд полиции приехал вовремя», - объяснил потерпевший.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Никольский» установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Никольска, 1976 года рождения. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», - сообщил следователь СО МО МВД России «Никольский» Алексей Морозов.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.