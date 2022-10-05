В Пензенской области сельчанку будут судить за помощь иностранке

05.10.2022 | 09:50

36-летняя жительница села Чертково Бессоновского района предстанет перед судом за организацию незаконного пребывания иностранки в России.

Установлено, что сельчанка сдавала свою квартиру в селе Кижеватово иностранным гражданам.

Одна из квартиранток, 37-летняя гражданка среднеазиатской республики, не имела права оставаться в России: срок ее пребывания в стране закончился, а кроме того, она потеряла миграционную карту. Однако с марта по август 2022 года сельчанка позволила ей находиться в своем жилище.

«Своими незаконными действиями злоумышленница нарушила требования федерального законодательства, лишив уполномоченные государственные органы возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранной гражданкой правил миграционного учета и передвижения на территории Российской Федерации», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.