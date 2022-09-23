В Пензе на производстве мебели женщине оторвало пальцы

23.09.2022 | 08:20

Суд в Пензе рассмотрит уголовное дело о травме на мебельном производстве. Несчастный случай произошел с 44-летней женщиной.

По данным следствия, в 2003 году подсудимый решил заниматься производством мебели. В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировалась его тогдашняя супруга, а всю деятельность взял на себя он.

«В мае 2022 года он не обеспечил безопасность при производстве работ. Клеильщицей проводились работы на металлическом станке, не оснащенном ограждениями вальцов, при этом женщина не прошла инструктажи по охране труда, не была обучена безопасным методам и приемам работы на станке и не обеспечена средствами индивидуальной защиты», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Утром 25 мая женщина клеила на станке деревянные шпоны. Во время выполнения работ ей оторвало пальцы правой руки.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В настоящее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.