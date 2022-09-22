Житель Пензы осужден за жестокое убийство в Бессоновке

22.09.2022 | 10:18

В Пензенской области вынесен приговор по делу об убийстве 43-летнего жителя Бессоновки. Мужчина задохнулся после нанесения ему многочисленных телесных повреждений.

Криминальная драма произошла ночью 4 июня 2022 года. 45-летний пензенец, будучи нетрезвым, возвращался в областной центр из Грабова, где отмечал день рождения подруги своей сожительницы. В Бессоновке он встретил сельчанина, мужчины выпили и разговорились.

Оказалось, что ранее оба были судимы, но находились на разных уровнях тюремной иерархии. Из-за этого произошла ссора. Старший ударил младшего по голове, затем оттащил в кусты у магазина «Магнит» и жестоко избил (эксперты насчитали как минимум 23 удара), после чего воткнул жертве в гортань деревянную палку.

«Смерть наступила через непродолжительный период времени от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательных путей инородными телами», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Преступник уехал в Пензу на такси. Спустя некоторое время его задержали. В содеянном он сознался.

Суд назначил пензенцу 11 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.