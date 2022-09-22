Криминал

Житель Пензы осужден за жестокое убийство в Бессоновке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области вынесен приговор по делу об убийстве 43-летнего жителя Бессоновки. Мужчина задохнулся после нанесения ему многочисленных телесных повреждений.

Криминальная драма произошла ночью 4 июня 2022 года. 45-летний пензенец, будучи нетрезвым, возвращался в областной центр из Грабова, где отмечал день рождения подруги своей сожительницы. В Бессоновке он встретил сельчанина, мужчины выпили и разговорились.

Оказалось, что ранее оба были судимы, но находились на разных уровнях тюремной иерархии. Из-за этого произошла ссора. Старший ударил младшего по голове, затем оттащил в кусты у магазина «Магнит» и жестоко избил (эксперты насчитали как минимум 23 удара), после чего воткнул жертве в гортань деревянную палку.

«Смерть наступила через непродолжительный период времени от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательных путей инородными телами», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Преступник уехал в Пензу на такси. Спустя некоторое время его задержали. В содеянном он сознался.

Суд назначил пензенцу 11 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте