Криминал

В Пензе подросток угнал машину и не смог вернуть ее на прежнее место

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17-летний пензенец ответит за угон чужого автомобиля.

По версии следствия, утром 28 июня подросток проходил мимо магазина на улице 8 Марта и увидел на парковке ВАЗ с незапертой водительской дверью и ключами в замке зажигания.

«Молодой человек решил прокатиться на чужом автомобиле без цели хищения, для чего сел в него, завел двигатель и уехал с места происшествия. Проехав около 800 метров, он поставил автомобиль на парковку около торгового центра и ушел», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Как пояснил сам угонщик, сидя за рулем, он осознал преступность своего поведения и решил остановиться.

«Вечером он пришел на парковку и хотел вернуть автомобиль на место, с которого угнал, однако двигатель не завелся. Он попросил друзей помочь завести автомобиль, однако у них ничего не получилось. Угнанное транспортное средство на следующий день было обнаружено сотрудниками полиции», - добавила Светлана Артамоноа.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, материалы которого уже переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд.

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