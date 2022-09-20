Житель Башмакова избил жену из-за упреков в день рождения

20.09.2022 | 09:32

В поселке Башмаково будут судить местного жителя, который избил свою 38-летнюю жену.

5 августа в их доме было застолье, отмечали день рождения главы семейства, выпивали. Однако вместо поздравлений в свой адрес мужчина услышал упреки. По его словам, хозяйка стала высказывать претензии по поводу низкого заработка и супружеской неверности.

Разозлившись, именинник набросился на недовольную женщину, один раз ударил ее по лицу и трижды по правой руке. Он прекратил бить жертву только тогда, когда к ним на кухню зашел их 10-летний сын.

После этого мужчина ушел из дома. В этот день полицейские задержали его за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

«В результате его действий женщине причинена физическая боль, кровоподтеки, а также закрытые переломы носовой кости и средней фаланги пятого пальца правой кисти», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Несмотря на то что супруги вскоре помирились, в отношении сельчанина возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Материалы направлены на рассмотрение в суд.