В Пензе подстрекателя наказали за призывы к экстремизму в интернете

19.09.2022 | 16:10

Жителя Пензенской области осудили за публичные призывы к экстремизму в интернете.

«В общении с другими пользователями он высказывал свое недовольство в отношении действующей власти России, приводил негативные факты о начале военной операции ВС России на территории Украины в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, неоднократно выступал в поддержку так называемого украинского режима и Президента Украины», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Кроме того, пензенец подстрекал собеседников к насильственным действиям в отношении российских правоохранителей и военнослужащих, в том числе с применением холодного оружия и самодельных зажигательных смесей.

Октябрьский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. В течение года мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений, заявлений и иных материалов в интернете.

Приговор вступил в силу.