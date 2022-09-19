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Криминал

В Пензе подстрекателя наказали за призывы к экстремизму в интернете

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Жителя Пензенской области осудили за публичные призывы к экстремизму в интернете.

«В общении с другими пользователями он высказывал свое недовольство в отношении действующей власти России, приводил негативные факты о начале военной операции ВС России на территории Украины в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, неоднократно выступал в поддержку так называемого украинского режима и Президента Украины», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Кроме того, пензенец подстрекал собеседников к насильственным действиям в отношении российских правоохранителей и военнослужащих, в том числе с применением холодного оружия и самодельных зажигательных смесей.

Октябрьский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. В течение года мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений, заявлений и иных материалов в интернете.

Приговор вступил в силу.

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Гость||

11 каналу следовало бы показать судебный процесс для назидания

Гость||

А почему условно? Это в то время, когда в Сибири лес валить некому!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В общении с другими пользователями он высказывал свое недовольство в отношении действующей власти России, приводил негативные факты о начале военной операции ВС России на территории Украины в поддержку Донецкой и Луганской народных республик
Если это преступление, то вся Россия палата № 6.

Гость||

Пугачёва и Шевчук правильно всё сказали.


Имя: Гость
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